البرازيل – لجأ مدرب فريق غريميو البرازيلي، ريناتو غاوتشو، إلى “حيلة ذكية” لتأخير هجمة مضيفه فريق فورتاليزا، خلال المباراة (0-0) التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة 29 لدوري الدرجة الأولى المحلي.

وحاول كارلينوس، مدافع فورتاليزا، اللحاق بالكرة قبل الخروج إلى رمية تماس، لمواصلة هجمة فريقه، في الدقيقة 20، ولكن غاوتشو أمسك بيد اللاعب متظاهرا بأنه ساعده لكي لا يسقط على الأرض.

واحتج كارلينوس على عرقلته من قبل مدرب الخصم، الأمر الذي دفع بحكم المباراة إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه غاوتشو.

ورفع غريميو رصيده إلى 49 نقطة، ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري، الذي يمنح صاحبه حق المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة كأس الليبرتادوريس.

في المقابل، يشغل فورتاليزا المركز الخامس عشر على سلم الترتيب، برصيد 29 نقطة.

المصدر: وكالات

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