مساعد وزير الخارجية الأمريكي: علاقاتنا مع المغرب أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى

مساعد وزير الخارجية الأمريكي: علاقاتنا مع المغرب أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى

المغرب – اعتبر ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أن علاقات بلاده مع المغرب “أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى”، آملا في أن “تشهد هذه العلاقات مزيدا من التطور في المستقبل”.

وفي تصريح له، أشاد شينكر بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذكر بأن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط باتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة.

وقال: “احتفلنا الأسبوع الماضي بمرور 15 عاما على دخول اتفاقنا رسميا حيز التنفيذ، وهناك أكتر من 150 مؤسسة استثمارية أمريكية تعمل حاليا بالمملكة المغربية”.

وأكد مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك” أن شينكر سيفتتح غدا الأحد قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة بالصحراء بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

المصدر: “سبوتنيك”

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