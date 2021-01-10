إسبانيا – ألحقق فريق برشلونة هزيمة ساحقة بمضيفه غرناطة (4-0) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين “للبلوغرانا” الأول والرابع، في الدقيقتين (12 و63)، بينما تكفل زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتسجيل الهدفين الآخرين الثاني والثالث في الدقيقتين (35 و42) من زمن اللقاء.

وحقق برشلونة بذلك الانتصار الثالث على التوالي وهذا الإنجاز هو الأول له في الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويتقدم إلى المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة، ويشغل المرتبة السابعة على سلم ترتيب الليغا، ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: RT

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