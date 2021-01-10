هل تعرف ما الذي يفعله تناول ربع كوب من اللب زهرة عباد الشمس

هل تعرف ما الذي يفعله تناول ربع كوب من اللب زهرة عباد الشمس

سوريا – يعد لب زهرة عباد الشمس أحد أنواع المكسرات وأرخصها ثمناً، لذا فهو الحاضر دائماً في أغلب الحفلات غير المكلفة وعند التجمع العائلي أو مع الأصدقاء، فهل فكرنا بالتعرف على فوائد هذا اللب ؟ وهل فكرنا أن هذه البذور تحتوي بداخلها على العديد من البروتينات والفيتامينات اللازمة لتكوين أجسامنا ؟! يمكنكم التعرف على فوائد لب عباد الشمس لصحة الجسم للرجيم وللأم الحامل.

– يحتوي على العديد من الفيتامنيات منها ، فيتامين A المهم لتغذية الجلد والشعر، فهذا الفيتامين يعمل على تجديد خلايا البشرة ويقاوم التجاعيد، كما أنه يعالج مرض الملاريا، ويحتوي اللب السوري على فيتامين H الذي ينشط الدورة الدموية في الجسم، و فيتامين D الذي يقوي اللثة والأسنان كما يسكن آلام العظام ويساعد على تقويتها.

– يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة مثل النيكوتين والبيريدوكسين، والتي تنظف جدران الأوعية الدموية من الكوليسترول المترسب عليها.

– يحتوي على أوميجا 3 الذي يساعد على الوقاية من الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم ، وأمراض القلب مثل السكتة القلبية وتصلب الشرايين، وأمراض الأوعية الدموية.

– يساعد في تنشيط وظائف الدماغ لأنه يقوم بتنشيط الناقلات العصبية مما يقلل من الأعراض النفسية كالشعور بالقلق والتوتر والإصابة بـ الاكتئاب، كما أن اللب السوري ينمي الذاكرة ويقوي التركيز.

– يحتوي على العديد من المعادن الهامة لبناء الجسم مثل معدن الماغنسيوم والحديد والفسفور والنحاس والزنك. ويمد الجسم بالكمية التي يحتاجها من الحديد مما يجعله أحد الأطعمة التي تعالج فقر الدم.

– يحتوي على الجلسرين الذي يقي الأسنان من التسوس.

– يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وتوجد به مادة السيلينيوم التي تعمل على الحد من تكوين خلايا سرطانية في الجسم، كما أنها تنظم هرمونات الغدة الدرقية.

– يحسن من وظائف الرئة مما يساعد على التخفيف من الربو يساعد على علاج الإكزيما والعشى الليلي. ويساعد في الإقلاع عن التدخين عند بعض الأشخاص.

– فوائده للحامل يمكن أن تتناول الأم الحامل اللب في فترة الحمل بعد استشارة الطبيب، لأنه يحتوي على حمض الفوليك أو الفولات المهم لنمو الجنين لأنه يقوم بتوصيل الغذاء عبر المشيمة في رحم الحامل والمشيمة مسؤولة عن توصيل الغذاء للطفل، كما أنه يعزز من المستوى الذهني للطفل منذ بداية مراحل تكوينه، واللب غني بالعديد من العناصر اللازمة والأساسية في عملية تكوين الجنين ومنهم عنصر الزنك والماغنسيوم والفسفور، كما يحتوي على فيتامين A المفيد لـ تساقط شعر الحامل.

– يساعد لب عباد الشمس على تحسين عملية التمثيل الغذائي مما يرفع من معدلات الأيض وينتج الأحماض الأمينية التي تعمل على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بـ الإمساك وانتفاخات البطن، كما أن التمثيل الغذائي للجسم يساعد على حرق الدهون المتراكمة.

– يحتوي لب عباد الشمس على فيتامين E الذي يعمل كمضاد أكسدة ويخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ، مما يناسب جداً متبعي الحمية الغذائية.

– يمد الجسم بالحديد، لذا ربع كوب من اللب على العشاء مع كوب لبن يحمي من فقر الدم.

وكالات

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