السعودية – اقترب نادي الأهلي السعودي من تجديد عقد مهاجمه السوري عمر السومة خلال الفترة المقبلة، لمدة 3 سنوات، بعدما دخل اللاعب مؤخرا الفترة الحرة من عقده مع النادي.

وأشارت صحيفة “الجزيرة” السعودية إلى أن إدارة النادي الأهلي اقتربت من تجديد عقد عمر السومة، بعد الاجتماع مع وكيل أعمال اللاعب والاتفاق على كافة بنود العقد الجديد، ووافقت على شروط اللاعب، التي تحفظت عليها في وقت سابق.

ودخل المهاجم البالغ 31 عاما الفترة الحرة مع بداية شهر يناير الجاري، إذ يحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لناديه، للانتقال له في نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر.

وتسابق إدارة أهلي جدة برئاسة عبد الإله مؤمنة، الزمن، لتخفيف الضغط الواقع عليها من قبل الجماهير الأهلاوية، عقب تردي نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، فضلا عن الحالة الضبابية التي تغطي ملف تجديد عقد السومة.

وانضم السومة لصفوف النادي السعودي قادما من القادسية الكويتي، عام 2014، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل 128 هدفا.

ويشغل أهلي جدة المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، متساويا مع الشباب صاحب المركز الثاني، متخلفا عن الهلال المتصدر بفارق 24 نقطة.

المصدر: “وكالات”

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