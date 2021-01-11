الولايات المتحدة – أوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، امس إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية “منظمة إرهابية أجنبية”.

وقال بومبيو في بيان، اليوم الاثنين: “أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (جماعة الحوثيين)، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هذا الإعلان قد يصدر اليوم الاثنين.

وكانت وكالة “رويترز”، قد أفادت، أمس الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعتزم تصنيف حركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمة إرهابية أجنبية”.

المصدر: رويترز

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