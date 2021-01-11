ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف التابعة لمصرف ليبيا المركزي طرابلس مصباح العكاري إن المركزي وزع منشورات بتعديل سعر صرف الدينار على المصارف والبنوك العاملة في البلاد؛ من أجل البدء بتطبيقها وتقديم الخدمات للمواطنين.

العكاري وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أنه من المتوقع أن تتوفر السيولة خلال الأيام القادمة، وأن يرتفع سقف السحب في المصارف كافة، مشيرًا إلى قيام مصرف الأمان برفع السقف إلى عشرة آلاف دينار في الشهر، وإلى أنه من المتوقع أن يُلاحظ تحسن في السيولة في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين، واختفاء الفارق بين الكاش والصكوك.

وبيّن أن دراسة المصرف المركزي تشير إلى قدرته على توفير الدولار عند هذا السعر في حال استمرار إنتاج وتصدير النفط، خاصة في ظل ارتفاع أسعاره العالمية.

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