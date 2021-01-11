روسيا – تحدث خبير أسواق العملات الرقمية، منصور حسينوف، عن سبب هبوط عملة “البيتكوين” في الأيام الأخيرة، وذلك بعد صعود صاروخي شهدته في مطلع العام الجاري.

وقال الخبير إن “الانخفاض الكبير في سعر البيتكوين في الأيام الأخيرة مرتبط بتصحيح ضروري في مسار العملة الرقمية، والذي طال انتظاره”.

وأضاف أن الحوافز المالية والنقدية الجديدة، فضلا عن الإنجازات في مكافحة فيروس كورونا ستشكل دعما للعملة المشفرة في المستقبل.

وسجلت عملة “البيتكوين” يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى لها في التاريخ، حيث وصلت إلى 41.057 ألف دولار، لكن العملة بعد ذلك تراجعت، واليوم انخفض “البيتكوين” إلى مستوى 32.538 ألف دولار، وهو أدنى مستوى منذ 5 يناير الجاري.

المصدر: نوفوستي

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