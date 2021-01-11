ليبيا – أكد المحلل السياسي كامل المرعاش ترسيم مثلث بن جواد بو قرين سوكنة لمواجهة غزو تركيا ومرتزقتها السوريين ومسلحي الوفاق.

المرعاش أوضح في تصريحات صحفية لبوابة العين الإخبارية تابعتها صحيفة المرصد أن هذا المثلث تم ترسيمه من قبل القوات المسلحة بعد انسحابها من مناطق غرب البلاد، وتم تحصينه لتوفير الحماية، مبينًا أنه جاء من ضمن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” لإرسال المراقبين الدوليين.

وأضاف المرعاش أن المثلث إستراتيجي وذو أهمية كبيرة من عدة زوايا منها أمنية وعسكرية، فضلعه الشمالي بن جواد وهي مدخل سرت وصولًا للهلال النفطي، ثم بو قرين وهي نقطة بداية الضلع الأوسط ومفترق الطرق شرقًا وجنوبًا من مصراتة، وحاجز أمام أي محاولة للالتفاف على القوات المسلحة المتحصنة في سرت.

وأشار المرعاش إلى أن الضلع الثالث هو الجفرة وهون وله أهمية إستراتيجية؛ حيث توجد قاعدة القوات المسلحة الجوية والأقرب إلى شمال غرب ليبيا وأهم حقول إنتاج النفط والغاز في حوضي السرير وسرت النفطيين، مستبعدًا انتهاك وقف إطلاق النار في هذا المثلث في المستقبل القريب.

وأرجع مرعاش رؤيته هذه لخشية تركيا من مواجهة واسعة مع مصر في ليبيا، ما دفعها لكبح جماح بعض الجماعات المسلحة المتطرفة في مصراتة التي سبق وأن أعلنت رفضها لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة وإمكانية عودة التوافق الأميركي سيحدُّ بشكل كبير من مغامرات أردوغان.

وأضاف مرعاش أن وجود جو بايدن سيحرم أردوغان من الفراغ الناتج عن الخلافات التي نشبت في عهد دونالد ترامب.

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