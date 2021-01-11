اليابان – جدد المهاجم الياباني المخضرم، كازويوشي ميورا، الذي سيبلغ الـ54 من العمر في فبراير المقبل، عقده مع نادي يوكوهاما اليوم الاثنين، ليبقى أكبر لاعب كرة قدم محترف سنا في العالم.

وسيلعب ميورا، المعروف باسم “الملك كازو” لأسلوبه الناري في أرض الملعب، موسمه الـ36 كلاعب كرة قدم محترف العام الحالي.

وظهر ميورا في أربعة لقاءات مع ناديه العام الماضي، ليصبح أكبر لاعب ياباني في دوري الدرجة الأولى الياباني في التاريخ، عن 53 عاما وتسعة أشهر.

ويسجل ميورا الذي يلعب لنادي يوكوهاما منذ العام 2005، أرقاما قياسية منتظمة مرتبطة بعمره.

ففي العام 2017 على سبيل المثال، أصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة احترافية، متجاوزا الأسطورة الإنجليزي ستانلي ماثيوز الحائز على الكرة الذهبية عام 1956.

وفي سبتمبر الماضي، أصبح أيضا أكبر لاعب يبدأ مباراة في دوري الدرجة الأولى، طامحا إلى مواصلة اللعب حتى بلوغه الستين.

وظهر ميورا الذي تلقى تدريباته في البرازيل مذ كان في الـ15 من عمره، للمرة الأولى مع فريق سانتوس عام 1986، قبل أن ينضم إلى أندية برازيلية أخرى، منها بالميراس.

وعاد اللاعب إلى اليابان عام 1990 ليدافع عن ألوان نادي يوميوري الذي أصبح اسمه في ما بعد فيردي كاوازاكي، وفاز بأربعة ألقاب دوري من 1991 إلى 1994. وفي الموسم التالي انتقل إلى جنوى الإيطالي على سبيل الإعارة.

ورغم تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة دولية مع المنتخب الياباني بين عامي 1990 و2000، لم يتم اختيار ميورا لتشكيلة كأس العالم 1998 في فرنسا بسبب خلاف مع المدرب، وهي أكبر خيبة أمل له في مسيرته الكروية.

المصدر: أ ف ب

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