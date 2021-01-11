السودان – ذكر موقع “كفر ووتر” السوداني في تقريره، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية والرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني، رشح لاعبين من العيار الثقيل للعب في صفوف الهلال.

وأكد التقرير، أن من بين اللاعبين البرازيلي كينو لاعب بيراميدز السابق، بالإضافة إلى لاعبين برازيليين تم عرضهما على الهلال ويتم التشاور حول تسجيلهما، بعد رفع القائمة إلى 40 لاعبا بينهم خمسة أجانب في حالة الموافقة.

وينافس الهلال السوداني في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية رفقة كل من مازيمبي الكونغولي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن قبوله منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني بعد تلقيه خطابا من إدارة النادي.

وكان آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي المصري، قبل أن يتقدم باستقالته في مارس الماضي من هذا المنصب، ويوافق عليها مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

المصدر: cover-sd.com

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