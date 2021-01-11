الولايات المتحدة – أكدت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم الأحد عتبة الـ90 مليونا.

وحسب آخر الأرقام المنشورة على موقع الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، سجل حول العالم حتى الآن 90 مليونا و5787 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، بما في ذلك مليون و931382 حالة وفاة و49 مليونا و885280 حالة شفاء.

وتحافظ الولايات المتحدة على “الصدارة” بفارق كبيرة في قائمة أكبر بؤر تفشي كورونا في العالم، بأكثر من 22.25 مليون إصابة، تليها كل من الهند (10.45 مليون إصابة) والبرازيل (8.07 مليون إصابة) وروسيا (3.36 مليون إصابة) وبريطانيا (3.08 مليون إصابة).

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول الأكثر تضررا بالعدوى من حيث عدد الوفيات بأكثر من 373 ألف وفاة، تليها البرازيل (أكثر من 202 ألف وفاة) والهند (نحو 151 ألف وفاة) والمكسيك (133 ألف وفاة) وبريطانيا (أكثر من 81 ألف وفاة).

المصدر: RT

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