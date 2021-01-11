إيطاليا – أحرز المدافع البرازيلي دانيلو هدفا رائعا لفريقه يوفنتوس في مرمى ضيفه ساسولو، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، وذلك ضمن الجولة 17 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسدد دانيلو كرة “صاروخية” أرضية زاحفة لا تصد ولا ترد من مسافة بعيدة، في الزاوية اليسرى البعيدة، في الدقيقة 50 من زمن للقاء.

وسجل رونالدو البالغ 35 عاما الهدف الثالث لفريق يوفنتوس في مرمى ضيفه ساسولو، معززا صدارته لقائمة هدافي الدوري، برصيد 15 هدفا (ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، مبتعدا بفارق 3 أهداف عن وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

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