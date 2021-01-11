ليبيا – التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وزيرَ الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو؛ حيث تطرّق الجانبان لمباحثات موسعة تضمنت التطورات الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.

الصفدي أكد بحسب الموقع الرسمي التابع لوزارة الخارجية الأردنية على ضرورة دعم كل الجهود التي تستهدف حل الأزمة الليبية وتعيد لليبيا الأمن والاستقرار، وتمكن الليبيين من إعادة بناء البلاد ومستقبلها بشكل يضمن الرخاء للشعب، ويحول دون أي تهديدات لدول الجوار أو لأوروبا.