الولايات المتحدة – أكدت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إنها لا تخطط لإيقاف موسم 2020-2021 مؤقتا، رغم معاناة الفرق في التعامل مع الحالات المتزايدة لكوفيد-19 والإصابات.

وتأجلت مباراة بوسطن سيلتيكس ضد ميامي هيت، أمس الأحد، لأن هيت لم يتمكن من توفير ثمانية لاعبين غير مصابين لخوض اللقاء وفقا للبروتوكولات.

وقال مايك باس المتحدث باسم الرابطة لمحطة (إي.إس.بي.إن): “توقعنا تأجيل مباريات هذا الموسم وخططنا الجدول على هذا الأساس”.

وأضاف: “لا توجد خطط لإيقاف الموسم وسنواصل اتباع إرشادات الخبراء الطبيين وتطبيق البروتوكولات الصحية”.

وخاض فيلادلفيا سفينتي سيكسرز لقاء دنفر ناغتس، يوم السبت، بالحد الأدنى للفريق بمشاركة ثمانية لاعبين فقط، بسبب الإصابات ومخاوف الفيروس.

وأجلت الرابطة مباراة أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستون روكتس الشهر الماضي.

وتقلص الموسم الحالي ليشمل 72 مباراة.

واكتمل موسم 2019-2020 في أكتوبر العام الماضي بعد أربعة أشهر من التوقف بسبب الوباء حيث اجتمعت الفرق في بيئة معزولة في والت ديزني وورلد في أورلاندو.

وتوج لوس أنجلوس ليكرز باللقب للمرة 17 ليعادل الرقم القياسي في 12 أكتوبر الماضي عقب تفوقه على هيت.

المصدر: “رويترز”

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