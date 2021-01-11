ليبيا – قال عميد بلدية القره بوللي حسين أبو غنيمة إن الوضع الصحي في البلدية متأزم جدًا، وهناك نقص في الكوادر الطبية والإمكانيات، ولا يوجد مراكز عزل خاصة بحالات فيروس كورونا.

أبو غنيمة أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن هناك عيادة واحدة للكشف وأخذ المسحات للحالات المشتبه بإصابتها، وهي مركز العيادات المجمعة لأخذ المسحة فقط، ولا يوجد لديهم مختبرات لتحاليل كورونا أو مشغلات.

وكشف أن البلدية تعاني من إشكالية الصرف الصحي؛ نظرًا لتهالك البنية التحتية، وهناك بعض العمارات تصل مياه الصرف فيها إلى مداخل المبنى، لافتًا أن الفترة الماضية كانت هناك أزمة في تكدس القمامة والآن حُلت.

كم أوضح أن السيولة النقدية تصل إلى البلدية من مناسبة إلى أخرى، وآخرها كان منذ شهرين بسقف 500 دينار للمواطن.

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