روسيا – أكد مسؤول روسي أن منظمة الصحة العالمية ستجري حتى نهاية يناير الجاري أول جولة من المشاورات على مستوى الخبراء لبحث استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي في التطعيم الطارئ ضد فيروس كورونا.

وذكر سيرغي غلاغوليف، مستشار وزير الصحة الروسي، في حديث إلى قناة “روسيا 1” اليوم الأحد، أن أولى مشاورات على مستوى الخبراء ضمن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمناقشة طلب الموافقة على استخدام “سبوتنيك V” في الظروف الطارئة ستنظم في الثلث الأخير من يناير بصورة افتراضية.

وأصبح “سبوتنيك V” الذي تصل فعاليته إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وإضافة إلى روسيا، شرعت عدد من الدول، وهي بيلاروس وبوليفيا والأرجنتين وصربيا، في تطعيم مواطنيها بـ”سبوتنيك V”، بناء على نتائج اختباراته السريرية التي جرت في روسيا.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares