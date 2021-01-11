إنجلترا – استثمر فريق مارين، المنافس بالدوري الإنجليزي الدرجة الثامنة، مباراته أمام توتنهام هوتسبير ضمن الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بطرح مبادرة لمواجهة ضائقته المادية.

وقام مارين ببيع أكثر من 20 ألف تذكرة افتراضية لمباراتهم أمام توتنهام، بسعر 10 جنيهات استرلينية لكل تذكرة، على أن يقوم النادي بإجراء قرعة، يتم من خلالها منح الفائز فرصة لقيادة الفريق في مباراة ودية قبل بداية الموسم.

وبحسب شبكة ESPN، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الحالي، اشترى تذكرة قبل اللقاء، وهو ما يعني تواجد اسمه ضمن المرشحين لقيادة الفريق الذي ينحدر من منطقة الميرسيسايد في مباراة ودية قبل بداية الموسم القادم.

ويعاني مارين، من أزمة مالية تحت وطأة تفشي فيروس كورونا، وهو ما جعله يطلق هذه المبادرة، في ظل عدم السماح بتواجد الجماهير في الملعب.

ونجحت تشكيلة مورينيو الاحتياطة في المباراة أمام مارين، في تسجيل خمسة أهداف دون مقابل، عبر كل من كارلوس فينيسيوس “هاتريك” ولوكاس مورا، وألفي ديفين، ليضمن الفريق تأهله للدور التالي.

المصدر: ESPN

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