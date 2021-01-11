الإمارات العربية – كشفت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية عن وجود مفاوضات بين نادي الوحدة الإماراتي والمهاجم السوري، عمر خربين، الذي بات حرا بعد فك ارتباطه مع الهلال السعودي بإجراء مخالصة.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن تلقي اللاعب البالغ 26 عاما عدة عروض من أندية عربية، من بينها إماراتية، دون أن تحدد اسما بعينه.

ووفقا لمصدر مطلع كشف لصحيفة “الاتحاد” أن خربين تلقى اتصالا من إدارة نادي الوحدة لضمه حتى نهاية الموسم، مع إمكانية استمرار الارتباط بين الطرفين أبعد من ذلك، بناء على مستوى اللاعب الفني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس معروفا إلى أين أفضت تلك المفاوضات، وما إذا كانت مستمرة، أو أنها توقفت بسبب التفاصيل المالية، ومدة العقد.

وأشارت وسائل إعلامية إلى وجود نية لدى نادي الوحدة لاستبعاد البرازيلي، لوفانور هنريكي، من قائمته خلال موسم الانتقالات الشتوي الجاري، وهو ما يقرب فرصة ضم خربين، أو لاعب أجنبي آخر، قائمة بقوة، قبل 3 فبراير، موعد إغلاق الميركاتو الشتوي في الإمارات.

المصدر: “صحيفة الاتحاد”

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