الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط اليوم بفضل توقعات بالسحب من مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، لكن القلق بشأن زيادة حالات الإصابة بكورونا في العالم كبح المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 55.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 52.50 دولار للبرميل.

وكتب ستيفن إينس، كبير إستراتيجي الأسواق العالمية لدى “أكسي” في مذكرة: “أعتقد أن السوق ستستنتج سريعا أن التراجع المتواضع للأسعار أمس، بشرط استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى أمرا هامشيا”، مشيرا إلى احتمال زيادة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير الجاري في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه، على مجلسي الكونغرس، وعد “بتريليونات الدولارات” من الإنفاق الإضافي، للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وأظهر استطلاع أولي لوكالة “رويترز” أمس الاثنين أنه من المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال بنك “غولدمان ساكس” إن “نفط برنت” قد يرتفع إلى 65 دولارا للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعا بتخفيضات سعودية وتأثيرات تحول في السلطة لصالح الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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