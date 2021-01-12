نيويورك – حذرت الأمم المتحدة، امس الاثنين، من أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصنيف جماعة “أنصار الله” اليمنية تنظيما إرهابيا قد يؤدي إلى “تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة”.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الاثنين، إن تنفيذ خطة الولايات المتحدة لإدراج “أنصار الله” وزعماءها في قائمة الإرهاب الأمريكية “سيؤدي على الأرجح إلى تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة”.

وشدد ديوجاريك على أنه من بالغ الأهمية أن تصدر الولايات المتحدة “في أسرع وقت التراخيص والاستثناءات الضرورية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى كل الناس دون انقطاعات”.

كما أعرب المسؤول عن قلق الأمم المتحدة من “أن هذا التصنيف قد يؤثر سلبا على الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية في اليمن، ويؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في مواقف أطراق النزاع”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق من الاثنين، أنه ينوي إبلاغ الكونغرس بتصنيف جماعة “أنصار الله” تنظيما إرهابيا مع وضع قادتها الأبرز، عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، في قائمة الإرهاب.

ولقي هذا الإعلان ترحيبا واسعا من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وكذلك السعودية، التي تقود التحاف العربي ضد الحوثيين، وحليفتها الإمارات.

المصدر: “رويترز” + وكالات

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