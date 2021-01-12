ليبيا – أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الإثنين تعليماته للشروع الفوري في صيانة محطة تحلية مياه سوسة بعد توقفها عن العمل.

الثني أكد خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي على ضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات التعاقد على صيانة المحطة، كونها توقفت تماما عن العمل.

واطّلع الثني وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على أعمال الصيانة في مصادر المياه في البلديات كافة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الصيانات اللازمة لمختلف البلديات في أسرع وقت.

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