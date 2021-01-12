المغرب – تأهل الرجاء الرياضي المغربي إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوزه على الإسماعيلي المصري 3-0 في المباراة التي جمعتهما امس في إياب نصف نهائي المسابقة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الرجاء كل من محسن متولي من ركلة جزاء والكونغولي بين مالانغو ومحمود بنحليب في الدقائق 61 و66 و86 على الترتيب.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد.

وسيواجه الرجاء في نهائي المسابقة فريق اتحاد جدة السعودي الذي حجز البطاقة الأولى للمباراة النهائية الأسبوع الماضي على حساب مواطنه الشباب.

المصدر: RT

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