روسيا – ارتفع سعر صرف العملة الروسية اليوم الثلاثاء أمام الدولار واليورو، معوضة بذلك بعض الخسائر التي تكبدتها في الفترة السابقة، وجاء الصعود في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10:06 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 41 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.25 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 57 كوبيكا إلى 90.23 روبل.

وتزامن ارتفاع الروبل مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، ووفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” فقد صعد مزيج “برنت” بنسبة 0.5% إلى 55.92 دولار للبرميل.

وفي بورصة موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX إلى مستوى 3520 نقطة، مسجلا بذلك مستويات قياسية تاريخية.

المصدر: نوفوستي

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