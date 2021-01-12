أبوظبي – تأهلت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا إلى المباراة النهائية لبطولة أبو ظبي الإماراتية لكرة المضرب، بتغلبها في نصف النهائي اليوم الثلاثاء على الأوكرانية مارتا كاستيوك بمجموعتين دون رد.

وتمكنت كوديرميتوفا البالغة 23 عاما من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-4 خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

وهذه المرة الأولى التي تتأهل فيها كوديرميتوفا لنهائي إحدى بطولات اللاعبات المحترفات بفئة الفردي.

وستواجه كوديرميتوفا في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 560 ألف دولار، البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بدورها على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru

Share and Enjoy ! 0 Shares