ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي تعديل سعر الصرف بالخطوة الإيجابية؛ شريطة معالجة سلبياتها المؤقتة.

السويحلي أكد في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن هذه السلبيات لا بد من معالجتها بشكل سريع، من خلال عدة إجراءات مهمة، أولها صرف علاوة العائلة على الفور ورفع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف السويحلي أن زيادة المرتبات المتواضعة إجراء مهم، ولا يحتمل شأنه شأن الإجرائين الآخرين التسويف بالحديث عن التضخم وتعطيل التنفيذ، بسبب المماحكات الشخصية بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المنبثقة عنه والمصرف المركزي في العاصمة طرابلس؛ لأن البطون الخاوية لن يطول انتظارها.

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