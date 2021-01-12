ليبيا – كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أنه جرى استكمال جميع الإجراءات لضمان حجز كمية من اللقاحات تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص.

النجار وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الثلاثاء أشار إلى أن اللقاحات ستكون من مجموعة “كوفاكس” التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أنه لا يوجد أي دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا في ليبيا.

وأوضح أن الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيًا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفايروس، لكن بشكل عام يشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في عدد الإصابات، وازدحامًا في مراكز العزل، وارتفاعًا قليلًا في نسب الوفيات.

مدير المركز الوطني بيّن أن اللقاحات تصل إلى ليبيا قبل أربعة أشهر، لافتًا إلى أنه جرى استبعاد لقاح شركة “فايزر”؛ لحاجته لدرجة حرارة 70 تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر في ليبيا.

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