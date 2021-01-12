ليبيا – توقع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد البحيري تسرب جزء كبير من السلاح التركي الذي نقل لغرب ليبيا إلى يد الجماعات المتطرفة.

البحريري قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “الميليشيات في غرب البلاد المتحالفة مع تركيا تنسق مع عصابات التهريب بدافع المال، لافتًا إلى أن السلطات الرسمية في بعض الدول الأفريقية تفتقر إلى القدرة المطلوبة لتوفير حماية حدودها”.

وأضاف: “علمًا بأن دولًا مثل النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو تنشط بها الصراعات القبلية والعرقية والإثنية، كما تنشط بها التنظيمات المتطرفة، أي أنها في حاجة دائمة للسلاح، لذا فإنها قد تلجأ للسلاح التركي الموجود في الغرب الليبي، كونه الأقرب إليها”.

وانتهى الباحث المصري قائلًا: “في ظل تصاعد التوتر بين فرنسا وتركيا، وفي إطار سعي الأخيرة لتأمين مصالحها الاقتصادية، وتعميق نفوذها بالقارة السمراء، من خلال عقد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والعسكري مع أغلب دولها، فإنه من غير المستبعد أن تكون هناك توافقات ضمنية لإيصال السلاح للجماعات التي تعادي الوجود الفرنسي”.

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