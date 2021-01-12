إنجلترا – ألزمت الحكومة البريطانية القادمين من الإمارات إلى أراضي المملكة المتحدة بالخضوع للحجر الصحي على خلفية الزيادة الملموسة للإصابات بفيروس كورونا في البلد العربي.

وقالت وزارة النقل البريطانية، امس إن انجلترا رفعت اسم الإمارات من قائمة ممرات السفر بعد الزيادة المقلقة في حالات “كوفيد-19” هناك.

وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء سيكون على المسافرين الذين يدخلون إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية من الإمارات البقاء في العزل الذاتي.

وسجلت الإمارات في الأيام الماضية ارتفاعات قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا حيث لامس هذا المؤشر مستوى 3000 حالة، إلا أن عدد الوفيات لم يشهد ارتفاعا ويتراوح بين 3 و6.

وتبلغ الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد 232982 حالة، بينها 711 وفاة.

المصدر: “رويترز” + وكالات

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