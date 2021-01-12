هولندا – صادر مسؤولو الجمارك في هولندا شطائر اللحوم من السائقين القادمين من المملكة المتحدة، ويأتي ذلك في إطار القواعد الجمركية التي بدأت تطبق مع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.

وورد ذلك بحسب مقاطع فيديو نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية نقلا عن التلفزيون الهولندي، ويظهر في المقاطع مسؤولو الجمارك وهم يصادرون الشطائر من السائقين القادمين من المملكة المتحدة، موضحين أنه لا يسمح الآن للبريطانيين بإدخال منتجات معينة، مثل اللحوم والفواكه والخضروات والأسماك، إلى الاتحاد الأوروبي.

واللافت في مقاطع الفيديو أن أحد السائقين البريطانيين سأل مسؤولي الجمارك الهولنديين حول إمكانية الاحتفاظ بالخبر، أي أنه ستتم مصادرة اللحوم المبردة فقط، لكنه تفاجئ برفض مسؤولي الجمارك ذلك.

أنهت المملكة المتحدة في 31 ديسمبر الماضي فترة انتقالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي، أي أنها خرجت بشكل رسمي من الكتلة الأوروبية، كذلك دخلت في بداية العام الجاري اتفاقية للتجارة والتعاون كانت قد وقعت بين الطرفين في 24 ديسمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

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