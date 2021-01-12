ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن 7 أعضاء من اللجنة القانونية قدموا نحو 16 مقترحًا للبعثة الأممية.

حويلي وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أضاف أن اجتماع يوم أمس الإثنين لم يصدر عنه أي قرار، غير أن هناك توافقًا على أن تكون العملية الدستورية صحيحة، بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها.

وتابع أن العملية الدستورية تحتاج إلى تعديل الإعلان الدستوري، ولا يتم فيها تأجيل الاستفتاء على الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فالوقت غير كافٍ وهناك عدم توافق عليها.

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