رئيس وزراء إيطاليا يحذر من زيادة قادمة في الإصابات بكورونا

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من زيادة قادمة في الإصابات بكورونا

إيطاليا – حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، امس من قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد تحصل خلال الفترة المقبلة في البلاد.

وقال كونتي، في تصريح لقناة “Tg3” الإيطالية: “هناك زيادة قادمة في الإصابات بالفيروس إلى إيطاليا بعد بريطانيا وإيرلندا وألمانيا”.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي: “الأمور لن تكون سهلة، ولا يزال يتعين علينا تقديم بعض التضحيات”.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بـ2289021 حالة، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد لضحايا الجائحة بـ79203 متوفين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 12523 إصابة و448 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: “آكي” + وكالات

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