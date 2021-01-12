تركيا – كشف الشيف التركي الشهير، نصرت غوكشيه، الملقب بـ Salt Bae “رشة الملح”، عن طريقته للحصول على عضلات بطن قوية، والتي تعتمد على مرمى كرة قدم ورباط مطاطي، والكثير من الرغبة.

واتضح أن الشيف “ملك الاستعراض” والذي ميزته حركة رش الملح الشهيرة، يعرف ليس فقط كيف يملح الطعام برشه ملح خشن على اللحم الشهي الساخن، بل ويعرف أيضا كيفية التدريب.

ونشر نصرت في خاصية “الستوري” على “إنستغرام” مقطع فيديو يستخدم فيه مرمى كرة القدم لتنفيذ مجموعة من التمارين التي تستهدف تقوية عضلات البطن، وفي لقطة أخرى يمسك بالعارضة ويرفع ساقيه، ويمارس تمرين الضغط، وفي موازاة ذلك، يستخدم الطاهي رباطا مطاطيا ، لزيادة فاعلية التمرين.

ولمعت نجومية نصرت على إنستغرام من خلال تقديمه للطعام بطريقة مميزة، إلى جانب ذلك يستعرض دوما لياقته وقوته العضلية، مرة يجر سيارة مربوطة بحبل في خصره، ومرة يحمل الأثقال، ومرات ومرات يشارك يومياته في النادي الصحي والحدائق ليلا، وهو يغرق في عرقه لإظهار عضلات مفتولة، في صورة مغايرة للشيف الضخم ذي الكرش الكبير الذي يصنع أطباقه بتتبيلة سحرية.

وزار محلات نصرت نجوم الرياضة حول العالم أمثال ليونيل ميسي، وبوغبا، وفان ديك، و كريستيانو رونالدو، وجيرارد بيكيه، وكريم بنزيما، والنجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وآخرون، لتجربة الأكل وتسجيل إعجابهم والتقاط الصور مع الطاهي نجم “إنستغرام” الذي يتابعه أكثر من 32 مليون شخص.

المصدر: RT

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