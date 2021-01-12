الصين – كشف الجيش الصيني في فيلم وثائقي جديد الذي عرضه التلفزيون الحكومي الصيني عن طائرة مجهولة تشبه ملامحها القاذفة الاستراتيجية الصينية الواعدة من طراز H-20 .

ويروي مقطع الفيديو الذي يستغرق 4 دقائق قصة طيار عسكري لمقاتلة الجيل الخامس الصينية. وفي ختام الفيلم يدخل الطيار عنبرا تقف فيه طائرة كبيرة مغطاة بالمشمع. ورفع الطيار المشمع لتنعكس مقدمة الطائرة على خوذته.

واتضح أن قمرة قيادة الطائرة بها مأخذ للهواء. أما الطائرة نفسها فمصنوعة على شكل جناح طائر واحد شبيه بشكل قاذفة ” بي – 2″ الاستراتيجية وطائرة “بي – 21” المستقبلية الأمريكيتين.

وقالت صحيفة ” The Drive” الأمريكية إن استنساخ “بي – 21” يبدو أمرا غريبا، إذ أن التخفي عن الرادارات والمواصفات الجوية الجيدة يمكن تحقيقها من دون الاستعانة بتكنولوجيا Northrop Grumman الأمريكية الباهظة الكلفة. أما حافة الجناح غالية الصنع على شكل المنشار فأضيفت إلى تصميم الطائرة الأمريكية لاحقا لجعلها قادرة على اجتياز الدفاعات الجوية على ارتفاعات منخفضة.

ومضت الصحيفة قائلة إن رفع السرية عن القاذفة الصينية H-20 يعني أن تصميم الطائرة لم يعد سرا في الوقت الراهن، مع العلم أن التلفزيون الحكومي الصيني كان قد عرض فيلما عنها في 5 يناير الجاري.

المصدر: سلاح روسيا

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