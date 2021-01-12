ليبيا – أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق في بيان لها اليوم الثلاثاء على أن الاجتماع التقابلي بمدينة البريقة بين مسؤولي حكومتي الوفاق والليبية يأتي إستجابة إلى نداءات أبناء الشعب والمطالبة بتصحيح ومعالجة الاوضاع الاقتصادية لتخفيف وطأة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة.

مالية الوفاق أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الليبي أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطن في سائر ربوع البلاد ، مبينةً بأن الاقتصاد قاطرة السياسة ، فإن الإصلاح الاقتصادي الذي نضع لبناته اليوم حتماً سينتهي به المطاف إلى الإصلاح السياسي .

وكشفت الوزارة على أن هذا الاجتماع قد ناقش الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي ( المالية – النقدية – التجارية ) والخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات ، مبينةً بأن الاجتماع أتسم بتسامي وتعالي الروح الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن وتم التأكيد خلاله على الآتي :-

– الاتفاق على تحديد حجم الانفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الانفاق

– الاتفاق على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الايام القادمة تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة .

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة ووزير مالية الوفاق فرج بومطاري عن حكومة الوفاق و محافظ مركزي البيضاء على الحبري وكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسيير مهام الوزارة بالحكومة الليبية امراجع غيث ، ولفيف من مدراء الإدارات بحسب المصدر.

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