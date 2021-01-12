محمد صلاح على بعد خطوات من رقم جان مولبي القياسي

محمد صلاح على بعد خطوات من رقم جان مولبي القياسي

إنجلترا – بات النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، على بعد خطوات من معادلة رقم قياسي جديد في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويقف “الفرعون”على بعد ثلاث ركلات جزاء ناجحة متتالية لمعادلة الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلا لركلات الجزاء المتتالية في تاريخ حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود الرقم القياسي لنجم الريدز السابق جان مولبي، الذي نجح في مناسبتين من تسجيل 18 ضربة جزاء متتالية، وفقا لموقع “ليفربول إيكو”.

ونجح محمد صلاح البالغ 28 عاما في تسجيل 15 ركلة جزاء متتالية، منذ إهداره لركلة جزاء أمام هدرسفيلد في أكتوبر 2017 في البريميرليغ.

وسجل صلاح 6 أهداف من ركلات جزاء هذا الموسم جاءت في شباك كل من ليدز يونايتد وميتييلاند ووست هام يونايتد ومانشستر سيتي وفولهام.

ويتصدر صلاح حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا وبفارق هدف وحيد عن ملاحقه هيونغ مين سون، نجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: ليفربول إيكو

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