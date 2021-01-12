إنجلترا – أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي امس جائزة أفضل هدف مع “الريدز” خلال شهر ديسمبر، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يحصد فيها “الفرعون” هذه الجائزة.

وأعلن الحساب الرسمي لليفربول في “تويتر” فوز صلاح بجائزة أفضل هدف مع الفريق في شهر ديسمبر الماضي عن هدفه في شباك كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت في الـ19 من الشهر الماضي ضمن الجولة الـ14 من “البريميرليغ”، وانتهت بفوز تاريخي للريدز بسباعية نظيفة.

ورغم دخول صلاح إلى أرضية الملعب في الدقيقة الـ57 بديلا لزميله السنغالي ساديو ماني، أحرز “الفرعون” هدفين من أهداف فريقه السبعة، في الدقيقتين 81 و84، وصنع آخر لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 68.

والهدف الذي حصد جائزة الأفضل هو الهدف الشخصي الثاني لصلاح في المباراة والسابع لفريقه، عندما سدد الكرة بقدمه اليسرى مقوسة من خارج منطقة الجزاء، ليسكنها بكل إتقان على يمين حارس أصحاب الأرض.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares