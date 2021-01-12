ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الإثنين في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الدفاع الإيطالي “لورينزو غويريني”، حيث تركّز الاجتماع حول الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة بين وزارتي الدفاع وآليات تنفيذ بنودها.

لورينزو غويريني أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع الإيطالية بحسب المكتب الإعلامي التابع لمعيتيق العمل على نجاح الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأشاد معيتيق بالعلاقات الليبية الإيطالية وبالدعم المقدم من الجانب الإيطالي في المجال العسكري.

كما أكد على تشكيل لجنة فنية مشتركة من أجل خلق توأمة مع الجانب الإيطالي فيما يخص الطب العسكري والاستفادة من خبرته في هذا المجال.

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