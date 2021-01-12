مقتل وإصابة عدد من مسلحي “قسد” بهجمات في الحسكة والرقة

مقتل وإصابة عدد من مسلحي “قسد” بهجمات في الحسكة والرقة

سوريا – أفادت وكالة “سانا” السورية بمقتل وإصابة عدد من مسلحي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في عمليات استهدفت آلياتهم في الحسكة والرقة.

وأكدت مصادر للوكالة بأن مسلحا من “قوات سوريا الديمقراطية” قتل إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة الدشيشة جنوب شرق الحسكة، في حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لهم، على الطريق الواصل بين بلدة تل تمر ومدينة الحسكة، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين عناصرهم.

وأشارت مصادر في الرقة للوكالة، إلى أن عددا من مسلحي “قوات سوريا الديمقراطية” أصيبوا بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة لهم على طريق المنخر شرق الرقة.

المصدر: “سانا”

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