الصين – أفادت صحيفة “غلوبل تايمز” الصينية، استنادا إلى خبراء، إن بكين نجحت في حقن 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار خطة التطعيم الشاملة لتعزيز مناعة الصينيين أمام الوباء

وتهدف السلطات الصحية للوصول إلى حقن 50 مليون شخص قبل حلول “مهرجان الربيع” المحلي يوم 12 فبراير المقبل، في الوقت الذي تُسجل فيه عودة للفيروس في منطقة خابي، المحاذية لبكين، بعشرات الإصابات، والتي تعمل السلطات الصحية على محاصرتها والسيطرة عليها.

أما في العاصمة بكين ذاتها حيث يجري تطعيم 100 ألف إلى 150 ألف شخص يوميا، حسب السلطات المحلية، فإن حملة التلقيح قد طالت أكثر من 1 مليون شخص حتى أمس الاثنين، مع منح الأولوية للمسنّين وذي الصحة الهشة والعاملين في الجبهات المتقدمة في الهياكل الصحية لمكافحة الوباء، على أن يتم حقن حوالي 50 مليون جرعة بحلول “مهرجان الربيع” في 12 فبراير.

عملية التطعيم لفائدة الأكثر عرضة للوباء في الصين انطلقت يوم 15 ديسمبر الماضي.

المصدر: صحيفة “Global Times” الصينية

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