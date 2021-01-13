إنجلترا – نشر البريطاني إدوارد ستيفين هال، البالغ 32 عاما، والحائز على لقب أقوى رجل في العالم عام 2017، فيديو طريفا خلال تدريباته عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”.

ويظهر في الفيديو البطل البريطاني وهو يرفع 4 فتيات بدلا من الأوزان في صالة اللياقة البدنية (الجيم).

وحقق الفيديو أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر صفحة هال في “إنستغرام” التي يتابعها حوالي 2.4 مليون شخص حول العالم.

ومن المقرر أن يواجه هال، البطل الآيسلندي هافبور بجورنسون، الحائز على لقب أقوى رجل في العالم عام 2018، في نزال ملاكمة هو الأول لكليهما على حلبة “الفن النبيل” في نزال أطلق عليه: “النزال الأثقل في تاريخ الملاكمة” في لاس فيغاس الأمريكية في سبتمبر 2021.

المصدر: worldboxingnews.net

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