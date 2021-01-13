ليبيا – قال مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة إن ارتفاع أسعار الدقيق والخبز ليس له أي مبرر، لافتًا إلى أن ضعاف النفوس يستغلون الأزمات للكسب المادي.

قدارة أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنه تم إبلاغ أصحاب المطاحن بعدم رفع سعر الدقيق، لعدم وجود أي مبرر واضح لذلك؛ حيث أكد أحد الموردين خلال اجتماعه بالإدارة أن القمح ما زال يدخل عن طريق الموانئ، حيث استجلب 29 ألف طن من القمح نهاية العام الماضي، وأن هناك باخرة أخرى تصل في 15 يناير الحالي.

وبيّن أنهم على تواصل بشكل يومي مع نقابة المخابز، وأكدوا لهم أن الوضع سيستقر والقمح سيتوفر، لافتًا إلى أنه يفترض على الدولة في مثل هذه الأزمات أن تضع يدها على السلع الاستراتيجية، عبر إنشاء هيئة العامة للحبوب لمعرفة كمية المخزون الاستراتيجي، وكي لا يتحكم أي أحد بقوت المواطن البسيط.

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