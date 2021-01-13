البحرين – أبرمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين ووزارة التجارة الأمريكية مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة الأمريكية البحرينية من خلال إنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني أن “توافر الفرص الاقتصادية في منطقتنا تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين، وسوف تفتح هذه المذكرة آفاق أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية”.

بدوره، قال وزير التجارة الأمريكي ويبلر روس، إن “مملكة البحرين كانت وما زالت شريكا استراتيجيا وتجاريا مهما للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال المحافظة على استقرار وضمان سير العملية التجارية الامريكية في منطقة الخليج، ويأتي التوقيع على هذه المذكرة لتعزز هذا الالتزام المشترك والعلاقة الوطيدة بين البلدين”.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين ستسمح للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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