العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، امس تنفيذ التحالف الدولي ضربتين جويتين على أوكار تنظيم “داعش” بشمال البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: “بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين، فجر اليوم، ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي بمحافظة كركوك”.

وأضافت، أن “الضربتين أسفرتا عن العثور على أشلاء متناثرة تقدر بسبعة من قتلى العناصر الإرهابية، فضلاً عن العثور على نفق يبعد 10 أمتار من مكان الضربة”.

وأشارت إلى “تدمير مكان الضربة بالكامل، كما تم العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على أحزمة ناسفة وأجهزة موبايل مدمرة وملابس نسائية”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares