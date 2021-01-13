ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنّ تركيا تسعى لأن تلملم كافة الميليشيات التي ترى أنّها موالية لها في حضور رئيس حكومة الوفاق ووزير الداخلية فتحي باشاآغا، في إشارة ترغب من خلالها أن تبدو في صورة من يهيمن على الأوضاع في غرب ليبيا.

التكبالي وفي تصريحاته لموقع “حفريات” الأردني أضاف: “من اللافت أن تستدعي تركيا ميليشيات تتبعها وميليشيات أخرى في المنطقة الوسطى، ولم تأتِ بميلشيات أخرى مثل ميليشيا الكتلي، وبالتالي في تقديري الخاص يستقر نحو افتراض أنّ ثمّة تحضيرًا لحرب، كي تتخلص تركيا من أيّ ميليشيا ترى وتقدر أنّها ليست تابعة لها”.

واستدرك: “ولا يعني ذلك على الإطلاق أنّ العمليات العسكرية ستمتد نحو المعسكر الشرقي، فأنقرة تدرك جيدًا أنّ الموقف السياسي للدول الأوروبية يجابه الأطماع التركية في الشرق”.

وتابع: “إنّ التأخير في حسم تسمية أعضاء الحكومة والمجلس الرئاسي، من قبل الأمم المتحدة، هو بمثابة منح الفرصة لأنقرة، كي تحشد كافة قواها، فقد تحوّلت ميليشيات طرابلس تجاه إسطنبول، وتنتظر اللحظة المناسبة كي تنقض وتهجم على الهلال النفطي، وذلك عبر التفاهمات التي جرت فيما بين الرئيس التركي رجب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يمارس سياسة النفس الطويل مع تركيا، واللحظة التي تظن فيها أنّ موسكو تتنازل عن بعض أهدافها لصالح أنقرة، تكون قد حصدت في الخفاء أضعاف ما تظن أنّها فرطت فيه، فضلًا عن كونها تترقب المواقف، التي سينطلق منها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن”.

التكبالي رأى أن علاقة بايدن برجب طيب أردوغان لن تسير على وفاق، كما أنّ بايدن لا يرغب في بقاء فائز السراج ولا أن يتسلط فتحي باشاآغا على كل شيء.

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