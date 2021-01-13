سوريا – أعلن الجيش السوري، امس أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان.

وقال مصدر عسكري لوسائل الإعلام السورية الرسمية: “في تمام الساعة 01:10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان”.

وفي هذا السياق ذكر مصدر أمني رفيع في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الأنباء الأولية تشير إلى أن العدوان ناجم عن صواريخ أطلقتها طائرات من داخل الحدود العراقية، مؤكدا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني في مدينة دير الزور هرعت لإخماد حرائق نتجت عن الهجوم، ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر لـRT بسماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية، مرجحة أن تكون ناجمة عن “ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة”.

وسبق أن نفذت إسرائيل مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.

المصدر: “سانا” + وكالات

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