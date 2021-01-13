الكويت – قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء أمس، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

هذا وكان رئيس الوزراء، صباح الخالد الصباح قد استقبل يوم أمس الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والوزراء، حيث تلقى استقالة كل من أعضاء الحكومة، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

المصدر: كونا، القبس

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