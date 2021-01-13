ليبيا – تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و بإشراف وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج عُقد أمس الثلاثاء الاجتماع الدوري السنوي الأول لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة البيضاء بقاعة البرلمان.

الاجتماع افتتح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عبر كلمة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، قدم فيها شكره وتقديره، ونقل تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى الوزير ومديري الإدارات والمكاتب والموظفين بالوزارة.

وشرع الحويج في شرح موجز لأهم الأنشطة التي تناولتها الوزارة خلال سنة (2020)م، تبعه عرض مرئي متضمن للتقرير السنوي لعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال سنة (2020)م.

كما استعرض مديرو الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بالوزارة أهم النقاط والأنشطة التي تمت خلال عام (2020)م، من خلال عرض شامل لكافة الصعوبات، وتقديم الحلول والمقترحات من قبلهم لحل هذه الإشكاليات.

وتم فتح باب النقاش مع الحويج للوصول إلى نتائج فعالة لتفيذ برنامج عمل الوزارة للعام (2021)م، وإعداد أهم الأعمال والأنشطة والتحركات التي تعتزم وزارة الخارجية والتعاون الدولي العمل عليها عام (2021)، كما تم الاتفاق على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دوري ومستمر، لتعزيز مفهوم الانتماء المؤسسي والعمل الجماعي للوزارة.

واختتم الاجتماع بتوجيه رسالة شكر وتقديم درع للحويج من قبل موظفي الوزارة، على ما قدمه للموظفين وللوزارة ووقوفه ومساندته الدائمة إلى جانب الموظفين وحقوقهم.

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