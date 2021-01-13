روسيا – أعرب مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية عن ثقته في اكتمال تنفيذ مشروع الغاز “السيل الشمالي-2″، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقال أوليغ تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، إن “موسكو ليس لديها شك في نجاح تنفيذ السيل الشمالي-2، على الرغم من الضغط الأمريكي على الشركاء الأوروبيين لشركة “غازبروم” الروسية”.

وأضاف أن موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يعتمد على عدة عوامل، منها الظروف المناخية.

و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات. ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.

المصدر: نوفوستي

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