ليبيا – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إن بلادها عززت أواصر العلاقات الثنائية مع ليبيا في الأشهر الأخيرة.

لامورجيزي صرحت عقب لقائها أمس الثلاثاء عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق قائلة: “لقد أتيحت لنا الفرصة في الأشهر الأخيرة للقاء بانتظام، مع حوار صريح وبناء دائمًا، وتعزيز الروابط بين بلدينا”، مؤكدة مشاعر القرب من الشعب الليبي وأقصى دعم لحكومة الوفاق الوطني في عملية إحلال الاستقرار على الأراضي الليبية.

وشددت على أن إيطاليا كانت وستبقى دائمًا إلى جانب ليبيا في عملية تعزيز مؤسساتها وإعادة إنطلاقها الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أنه على ضوء الانتخابات المقبلة المقررة في ديسمبر يبقى التزام إيطاليا عاليًا ومراعيًا لاحتياجات ورغبات الشعب الليبي، مما يؤكد الأواصر التاريخية المميزة التي تتميز بها العلاقات بين البلدين.

وخلصت الوزيرة لامورجيزي الى القول: “إن التزام بلادنا ما يزال بالحرص على وضع السلام في ليبيا في قلب اللقاء مع المحاورين الدوليين، وبشكل خاص، المؤسسات الأوروبية وبقية دول منطقة المتوسط، للعمل معًا من أجل حل مستقر يمثل مرحلة جديدة للشعب الليبي بأسره”.

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